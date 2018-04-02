Сумская студентка выиграла Киевский полумарафон 22 апреля в украинской столице состоялся ежегодный Киевский полумарафон - 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon.

На старт вышли 11 тысяч участников из 52 стран. А почти 25 тысяч зрителей заполнили улицы города, чтобы поддержать бегунов. Маршрут был уже традиционным и привычным: пролегал кругом вдоль Днепра, а старт и финиш спортсменов проходил на Контрактовой площади.

Победы с рекордными результатами отпраздновали представитель Эфиопии Анбеса Ленчо у мужчин и донетчанка, студентка СумГУ Виктория Калюжная у женщин.

Самой интересной частью 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon стали именно женские соревнования на дистанции полумарафон. Со старта в ведущей группе лидеров были сразу три спортсменки: кенийка Марион Джепкуруй Лимо, украинки Виктория Калюжная и Юлия Шматенко. На Трухановом острове лидерство захватила Виктория, сразу за ее спиной Лимо Марион, Юлия же отстала на 10-15 метров. На заключительной части дистанции Виктория Калюжная не просто навязала борьбу кенийке Марион Лимо, но и начала убегать от нее, что в результате привело к победе украинском и обновления рекорда трассы за довольно капризной ветреной погоды! Итак, Виктория Калюжная финишировала первой с новым рекордом - 1:13.43, второй стала кенийка Марион Лимо - 1:14.51, замкнула призовую тройку Юлия Шматенко со временем 1:14.54.

«Довольна, что сегодня все так сложилось, - поделилась с прессой Виктория Калюжная, - ведь мы с тренером готовились к этому старту целенаправленно. Была проведена высокогорная подготовка в Турции. Для меня лично эта победа очень важна и ценна. Конечно, я ехала показывать высокий результат, но не думала, что выиграю, приехали очень сильные иностранные соперницы, и наши тоже собрались очень быстрые. Еще в забегании на первый мост (Гаванский мост), я поняла, что могу победить. Даже на горку я бежала уверенно и чувствовала, что могу бежать от соперниц».

У мужчин вся борьба разыгралась между представителями африканских наций. Прошлогодний победитель и одновременно рекордсмен трассы эфиоп Анбеса Ленчо (1:03.57) получил хорошего конкурента в лице кенийца Николаса Макао с высоким личным уровня 1:00.58. Фавориты пересекли отметку 10 и 15 километров вместе, и только финишная разборка определила победителя! Анбеса Ленчо победил, и не только оформил дубль, но и во второй раз подряд обновил рекорд трассы! Теперь ориентиром на следующий год будет 1 час 2 минуты и 56 секунд. У кенийца Николаса Макао результат лишь на 2 секунды хуже. Третьим финишировал украинец Роман Романенко (1:07.58). Уроженец Сумщины Дмитрий Лашин показал шестое время – 1:12,21.