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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:30205

Департамент соцзащиты пересчитал субсидии в связи с повышением тарифов на вывоз мусора

Департамент социальной защиты населения завершил абонентам ООО «Сервисресурс» и ООО «А-Муссон» перерасчет субсидии в связи с повышением тарифа на услугу по вывозу бытовых отходов.

Согласно решениям исполнительного комитета об увеличении тарифов для абонентов ООО «Сервисресурс» и ООО «А-Муссон» департаментом в апреле 2018 года выполнен перерасчет жилищных субсидий в пределах установленного срока ее назначения гражданам, которые пользуются услугой «вывоз бытовых отходов», в соответствии с пунктом 14 Положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года № 848.

Информация о перерасчеты будет отражена в квитанциях об оплате услуг за текущий месяц, которые сумчане получат уже в мае.

За дополнительной консультацией жители города могут обращаться в общественную приемную департамента: ул. Харьковская, 35, каб. 135 (понедельник-четверг - с 8:00 до 18:00, пятница - с 8:00 до 17:00, суббота - с 8:00 до 13:00) или на «горячие линии»: 60-46- 04 60-45-01, (050) 4078199.

Общество Субсидии
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