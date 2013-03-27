На Сумщине на дороге образовался 3-метровый провал (видео)

Видео выложил на своей странице в Фейсбуке сумчанин Александр Бутрым.
Канализационная сеть по ул. Ярослава Мудрого (Пролетарская) давно отработала свой срок, сообщает пресс-служба КП «Горводоканал»....
Госавтоинспекция Сум провела проверку обстоятельств, при которых на прошлой неделе произошел провал грузового автомобиля по улице Боровой....
На проезжей части ул. Прокофьева образовалась яма диаметром больше метра и глубиной около 50 см....
Провал на ул. Воскресенской, который появился на прошлой неделе, обещают закрыть силами частника....
На прошлой неделе на улице Соборной, в районе дома №33 образовался новый провал тротуарной плитки....