В Сумах продолжают увольнять дворников Сумской областной центр занятости предоставил отчет о запланированном массовом увольнении из сумских ЖЭКов.

ООО «Управляющая компания «ДОМКОМ СУМЫ» предоставило отчет о запланированном массовом увольнении 55 человек в связи с сокращением 28 мая 2018 года. КП «Сумитеплоенергоцентраль» планирует уволить сразу 123 человека в связи с сокращением 31 мая 2018 года. ЧРСП «Ремстрой» увольняет 69 человек в связи с сокращением 30 мая 2018 года. ООО «Управляющая компания «Комэнерго-Сумы» увольняет 102 человека в связи с сокращением 31 мая 2018 года. ООО «Форекс Плюс» собирается уволить 34 человека в связи с сокращением 18 июня 2018 года.