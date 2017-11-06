В Сумах продолжают увольнять дворников

ООО «Управляющая компания «ДОМКОМ СУМЫ» предоставило отчет о запланированном массовом увольнении 55 человек в связи с сокращением 28 мая 2018 года. КП «Сумитеплоенергоцентраль» планирует уволить сразу 123 человека в связи с сокращением 31 мая 2018 года. ЧРСП «Ремстрой» увольняет 69 человек в связи с сокращением 30 мая 2018 года. ООО «Управляющая компания «Комэнерго-Сумы» увольняет 102 человека в связи с сокращением 31 мая 2018 года. ООО «Форекс Плюс» собирается уволить 34 человека в связи с сокращением 18 июня 2018 года.
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