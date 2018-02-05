В Сумах уже 7 заболевших корью Об этом сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения.

- В городе Сумы на сегодняшний день зарегистрировано 7 случаев заболевания корью, - доложила она. – В том числе один ребенок. В нашем отделе утвержден оперативный штаб, разработан план мероприятий и действий медицинских работников, в том числе работников учреждений образования. Проводится работа по привлечению к вакцинации тех, кто еще не был вакцинирован. Также проводится работа по выявлению контактных лиц и их вакцинации.