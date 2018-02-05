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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:01377

В Сумах уже 7 заболевших корью

Об этом сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения.

- В городе Сумы на сегодняшний день зарегистрировано 7 случаев заболевания корью, - доложила она. – В том числе один ребенок. В нашем отделе утвержден оперативный штаб, разработан план мероприятий и действий медицинских работников, в том числе работников учреждений образования. Проводится работа по привлечению к вакцинации тех, кто еще не был вакцинирован. Также проводится работа по выявлению контактных лиц и их вакцинации.

Общество Корь
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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