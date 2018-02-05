В Сумах уже 7 заболевших корью

- В городе Сумы на сегодняшний день зарегистрировано 7 случаев заболевания корью, - доложила она. – В том числе один ребенок. В нашем отделе утвержден оперативный штаб, разработан план мероприятий и действий медицинских работников, в том числе работников учреждений образования. Проводится работа по привлечению к вакцинации тех, кто еще не был вакцинирован. Также проводится работа по выявлению контактных лиц и их вакцинации.
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