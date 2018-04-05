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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26167

В Шостке поймали «металлиста»

Газовую плиту, металлически кровать и батареи отопления похитил из нежилого дома неоднократно судимый 35-летний житель одного из населенных пунктов Шосткинского района.

В полицию с заявлением о краже обратился 54-летний житель Шостки. Мужчина рассказал правоохранителям, что неизвестный проник в его нежилой дом в одном из населенных пунктов Шосткинского района и похитил оттуда изделия из металла, на общую сумму более 1500 гривен.

«Проведя ряд розыскных мероприятий, наши участковые офицеры полиции установили подозреваемого, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 35 лет, он имеет несколько судимостей за совершение имущественных преступлений».

Как выяснили полицейские, часть похищенного имущества он успел продать, а деньги потратить на собственные нужды.

Правоохранители изъяли и вернули потерпевшему похищенные у него батареи отопления. В отношении злоумышленника открыто очередное уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шосткинский район
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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