В Шостке поймали «металлиста» Газовую плиту, металлически кровать и батареи отопления похитил из нежилого дома неоднократно судимый 35-летний житель одного из населенных пунктов Шосткинского района.

В полицию с заявлением о краже обратился 54-летний житель Шостки. Мужчина рассказал правоохранителям, что неизвестный проник в его нежилой дом в одном из населенных пунктов Шосткинского района и похитил оттуда изделия из металла, на общую сумму более 1500 гривен.

«Проведя ряд розыскных мероприятий, наши участковые офицеры полиции установили подозреваемого, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчине 35 лет, он имеет несколько судимостей за совершение имущественных преступлений».

Как выяснили полицейские, часть похищенного имущества он успел продать, а деньги потратить на собственные нужды.

Правоохранители изъяли и вернули потерпевшему похищенные у него батареи отопления. В отношении злоумышленника открыто очередное уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.