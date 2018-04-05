В Сумах контролеры штрафуют безбилетников и водителей На маршрутах коммунального транспорта в Сумах активно работают контролеры.

Об этом сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко.

- Хочу обратить внимание жителей города, что на КП «Электроавтотранс» работает отдел контроля, - поделился он. – В его функции входят проверка как оплаты за проезд пассажиров, так и выполнение графиков движений троллейбусов и автобусов и исполнение билетно-кассовой дисциплины водителями. За апрель было наложено 150 штрафов на безбилетных пассажиров, а также 15 актов на водителей. Рейды проводятся как в будние, так и в выходные дни, и утром…

- Сколько групп работает? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Три группы по два человека. У них есть бейджкики, удостоверения и нагрудные камеры.