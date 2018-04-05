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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:26574

В Сумах контролеры штрафуют безбилетников и водителей

На маршрутах коммунального транспорта в Сумах активно работают контролеры.

Об этом сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко.

- Хочу обратить внимание жителей города, что на КП «Электроавтотранс» работает отдел контроля, - поделился он. – В его функции входят проверка как оплаты за проезд пассажиров, так и выполнение графиков движений троллейбусов и автобусов и исполнение билетно-кассовой дисциплины водителями. За апрель было наложено 150 штрафов на безбилетных пассажиров, а также 15 актов на водителей. Рейды проводятся как в будние, так и в выходные дни, и утром…

- Сколько групп работает? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Три группы по два человека. У них есть бейджкики, удостоверения и нагрудные камеры.

Право Контролеры
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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