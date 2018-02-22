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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские тхэквондисты отличились на чемпионате Украины

С 18 по 22 апреля в Харькове состоялись чемпионаты Украины во всех возрастных категориях.

В течение пяти дней серия национальных чемпионатов объединила около 1700 спортсменов со всех уголков Украины. В таком формате чемпионат был организован впервые.

В числе призеров и чемпионов біли и представители Сумщины. Чемпионками стали: Алисв Павленко (девушки, весовая категория до 40 кг) и Валерия Дегтярева (девушки, 44 кг).

Второе место занял Тимур Матвиенко (юноши, 52 кг).

Бронзу привезли домой Ярослав Покотило (мужчины, 54 кг), Александр Хоменко (мужчины, 63 кг), Евгения Бокатова (кадеты, 29 кг).

Спорт Тхеквондо
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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