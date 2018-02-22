Сумские тхэквондисты отличились на чемпионате Украины

В течение пяти дней серия национальных чемпионатов объединила около 1700 спортсменов со всех уголков Украины. В таком формате чемпионат был организован впервые.
В числе призеров и чемпионов біли и представители Сумщины. Чемпионками стали: Алисв Павленко (девушки, весовая категория до 40 кг) и Валерия Дегтярева (девушки, 44 кг).
Второе место занял Тимур Матвиенко (юноши, 52 кг).
Бронзу привезли домой Ярослав Покотило (мужчины, 54 кг), Александр Хоменко (мужчины, 63 кг), Евгения Бокатова (кадеты, 29 кг).
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