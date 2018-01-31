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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:41612

В Сумах будут дублировать все частные маршруты коммунальными?

С такой инициативой выступил мэр Сум Александр Лысенко.

Он озвучил ее сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Вы ставите новые автобусы на Прокофьева? – уточнил он у начальника транспортного отдела Сергея Яковенко. – Ставьте туда, где есть проблемы. Я хочу вам сказать, давайте так: я не думаю, что это секрет, но вы все понимаете, что мы с вами должны сделать. Мы должны с вами поставить на каждый маршрут, где есть частный перевозчик, транспорт наш коммунальный. Это будут социальные автобусы, потому что он дешевле, а пенсионеры вообще бесплатно. Мы должны эту социальную услугу предоставлять там, где частный перевозчик является монополистом. Понятно? Дуюлируйте, не переживайте. Тогда и частники задумаются.

Общество Коммунальный транспорт
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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