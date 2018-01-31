В Сумах будут дублировать все частные маршруты коммунальными? С такой инициативой выступил мэр Сум Александр Лысенко.

Он озвучил ее сегодня, 23 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Вы ставите новые автобусы на Прокофьева? – уточнил он у начальника транспортного отдела Сергея Яковенко. – Ставьте туда, где есть проблемы. Я хочу вам сказать, давайте так: я не думаю, что это секрет, но вы все понимаете, что мы с вами должны сделать. Мы должны с вами поставить на каждый маршрут, где есть частный перевозчик, транспорт наш коммунальный. Это будут социальные автобусы, потому что он дешевле, а пенсионеры вообще бесплатно. Мы должны эту социальную услугу предоставлять там, где частный перевозчик является монополистом. Понятно? Дуюлируйте, не переживайте. Тогда и частники задумаются.