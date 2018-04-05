Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:47169

За выходные дни на Сумщине поймали шесть наркоманов

Злоумышленниками оказались трое сумчан, двое конотопчан и житель Кролевца, у которых полицейские обнаружили и изъяли марихуану и устройство для ее применения, а также растворители и опий ацетилированный.

В поле зрения полиции в Сумах попали сразу несколько местных жителей. Мужчины при появлении полицейских меняли направление движения, что-то пытались спрятать в кармане и резко пытались перейти на другую сторону дороги. Всех их остановили и проверили. Мужчинам от 19 до 32 лет, у которых при личном досмотре вещей и одежды правоохранители находили свертки с марихуаной и устройство для ее курения.

Еще трех «ценителей» опия ацетилированного обнаружили в Кролевце и Конотопе. И если у 52-летнего кролевчанина оперативники изъяли шприц, заполненный наркотиком, и мужчина не отрицает, что употребляет его уже долгое время, у 29-летнего и 31-летнего жителей Конотопа при личном досмотре полицейские изъяли две бутылки растворителя темно-коричневого цвета и шприц, заполненный наркотическим веществом.

Изъятые вещества работники полиции направили на экспертное исследование, по результатам чего будут приняты соответствующие решения. А по данным фактам в отношении всех фигурантов открыли уголовные производства по соответствующим частям ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта», сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркотики
view counter

По тематике

16.04.2018 16:08

В Конотопе дали 6 лет за наркотически-патронный бартер

К 6 годам лишения свободы осужден конотопчанин, который обменивал наркотики на патроны....

16.04.2018 15:26

На таможне поймали амфетаминщика

На таможенном посту «Бачевск» было найдено порошкообразное вещество белого цвета у гражданина Украины....

13.04.2018 16:28

В Сумах возле школы задержали наркодилера

Работники Управления по противодействию наркопреступности ГУНП задержали 38-летнего мужчину в областном центре возле одного из учебных заведений. В его карманах...

13.04.2018 11:59

Пограничный пес помог найти наркотики

12 апреля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного...

На Сумщине у наркомана изъяли почти сотню патронов и 150 г «травки»
11.04.2018 15:40

На Сумщине у наркомана изъяли почти сотню патронов и 150 г «травки»

Марихуану общим весом более 150 граммов и 90 патронов калибра 5,45 мм нашли полицейские во время санкционированного обыска в домовладении...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.