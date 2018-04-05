За выходные дни на Сумщине поймали шесть наркоманов

В поле зрения полиции в Сумах попали сразу несколько местных жителей. Мужчины при появлении полицейских меняли направление движения, что-то пытались спрятать в кармане и резко пытались перейти на другую сторону дороги. Всех их остановили и проверили. Мужчинам от 19 до 32 лет, у которых при личном досмотре вещей и одежды правоохранители находили свертки с марихуаной и устройство для ее курения.
Еще трех «ценителей» опия ацетилированного обнаружили в Кролевце и Конотопе. И если у 52-летнего кролевчанина оперативники изъяли шприц, заполненный наркотиком, и мужчина не отрицает, что употребляет его уже долгое время, у 29-летнего и 31-летнего жителей Конотопа при личном досмотре полицейские изъяли две бутылки растворителя темно-коричневого цвета и шприц, заполненный наркотическим веществом.
Изъятые вещества работники полиции направили на экспертное исследование, по результатам чего будут приняты соответствующие решения. А по данным фактам в отношении всех фигурантов открыли уголовные производства по соответствующим частям ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта», сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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