Сумская банда кроссфитеров покоряла столицу 21-22 апреля в Киеве прошел ежегодный турнир международного масштаба по кроссфиту Banda ARENA Challenge 2018.

В соревнованиях приняли участие более 250 участников, среди них и сумчане.

Лучшей среди наших стала Марина Коба, выигравшая в категория «Мастерс 35+ (среди 6 участниц).

В категории «профи» среди мужчин Вадим Титарев занял 7-ое место, Максим Бидоленко – был десятым, Артём Кругляк 14-ым, Сергей Яцюк – 15-ым, Юрий Нагорный – 25-ым (среди 33 человек).

Дмитрий Стриженок в категории «аматоры» занял 10-ое место (среди 74х человек).