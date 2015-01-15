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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:00392

Сумская банда кроссфитеров покоряла столицу

21-22 апреля в Киеве прошел ежегодный турнир международного масштаба по кроссфиту Banda ARENA Challenge 2018.

В соревнованиях приняли участие более 250 участников, среди них и сумчане.

Лучшей среди наших стала Марина Коба, выигравшая в категория «Мастерс 35+ (среди 6 участниц).

В категории «профи» среди мужчин Вадим Титарев занял 7-ое место, Максим Бидоленко – был десятым, Артём Кругляк 14-ым, Сергей Яцюк – 15-ым, Юрий Нагорный – 25-ым (среди 33 человек).

Дмитрий Стриженок в категории «аматоры» занял 10-ое место (среди 74х человек). 

Спорт Кроссфит
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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