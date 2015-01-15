Сумская банда кроссфитеров покоряла столицу

В соревнованиях приняли участие более 250 участников, среди них и сумчане.
Лучшей среди наших стала Марина Коба, выигравшая в категория «Мастерс 35+ (среди 6 участниц).
В категории «профи» среди мужчин Вадим Титарев занял 7-ое место, Максим Бидоленко – был десятым, Артём Кругляк 14-ым, Сергей Яцюк – 15-ым, Юрий Нагорный – 25-ым (среди 33 человек).
Дмитрий Стриженок в категории «аматоры» занял 10-ое место (среди 74х человек).
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