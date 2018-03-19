В Сумах разыграли чемпионат области по волейболу 21-22 апреля в Сумах прошли игры чемпионата Сумщины по волейболу.

Игры прошли в спорткомплексе СумГУ. В турнире приняли участие 6 команд, разбитых на первом этапе на две группы. По итогам игр в группах в финал вышли команды Сум и Шосткинского района. Хозяева выиграли у гостей с севера 2:0 и стали чемпионами. Третье место заняли лебединцы, обыгравшие роменчан 2:0.