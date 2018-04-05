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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:37651

Сумского таможенника поймали на взятке

На Сумщине разоблачили схему получения таможенником неправомерной выгоды за беспрепятственное пересечение границы автомобилей с европейскими номерами.

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области в рамках уголовного производства разоблачена схема вымогательства и получения неправомерной выгоды начальником смены таможенного поста «Юнаковка».

Служащий, занимающий должность главного государственного инспектора Сумской таможни Государственной фискальной службы, установил тариф в размере одной тысячи гривен за беспрепятственное пересечение границы транспортного средства с европейскими номерами.

В понедельник, 23 апреля 2018 года, задокументирован факт получения указанным лицом от иностранных граждан двух тысяч грн за два автомобиля. Кроме того, во время обыска в одном из служебных кабинетов таможенного поста был обнаружен флаг Российской Федерации.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении главному государственному инспектору Сумской таможни о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка Таможня Юнаковка
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