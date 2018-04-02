Сумские атлеты выиграли Всеукраинскую Гимназиаду 17-19 апреля в Одессе на стадионе «Динамо» состоялись финальные соревнования Гимназиады Украины по легкой атлетике.

Победу в них одержала сборная Сумской области, которая в общекомандном зачете набрала 689 очков. Всего 14 очков им уступили хозяева соревнований, на третьем месте – представители Днепропетровской (601 очко).