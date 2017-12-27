Маслюк проиграл суд

Согласно этому решению суда, вывод квалификационно-дисциплинарной комиссии о грубом нарушении г-ном Маслюком правил прокурорской этики является законным.
Поэтому суд отказал в удовлетворении Сергею Маслюку и признал его действия такими, которые порочат звание прокурора и нарушают правила прокурорской этики.
Речь идет о том что Сергей Маслюк сообщил своему руководителю - прокурору Сумской области Виталию Матвийчуку недостоверную информацию о своем пребывании на стационарном лечении, в то время как на самом деле он отдыхал в Яремче. А также о действиях Сергея Маслюка относительно получения дополнительных дней отпуска и соответствующих выплат из бюджета за фейковый больничный и дополнительный отпуск свыше 20 тыс. грн.
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