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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Вчера 13:061001

Маслюк проиграл суд

В реестре судебных решений опубликовали решение Верховного суда в административном деле по иску пребывающего в декрете зампрокурора Сумской области Сергея Маслюка к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Согласно этому решению суда, вывод квалификационно-дисциплинарной комиссии о грубом нарушении г-ном Маслюком правил прокурорской этики является законным.

Поэтому суд отказал в удовлетворении Сергею Маслюку и признал его действия такими, которые порочат звание прокурора и нарушают правила прокурорской этики.

Речь идет о том что Сергей Маслюк сообщил своему руководителю - прокурору Сумской области Виталию Матвийчуку недостоверную информацию о своем пребывании на стационарном лечении, в то время как на самом деле он отдыхал в Яремче. А также о действиях Сергея Маслюка относительно получения дополнительных дней отпуска и соответствующих выплат из бюджета за фейковый больничный и дополнительный отпуск свыше 20 тыс. грн.

Право Сергей Маслюк
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