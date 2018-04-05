Сумские спасатели призывают не сжигать сухую растительность

Так, с начала года показатель возгораний на открытой территории уже пересек отметку в 8000 случаев.
Кроме того, синоптики Укргидрометцентра предупреждают о том, что в течение 21-25 апреля в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. А это значит, что риск возникновения многочисленных возгораний сухостоя, кустарников и лесной подстилки будет только расти.
Поэтому, с целью предупреждения возникновения многочисленных пожаров на открытой территории, специалисты Сумского городского отдела ГСЧС Украины усиливают разъяснительную работу с гражданами. В частности, чрезвычайники проводят профилактические рейды с участием правоохранителей, представителей местного самоуправления и средств массовой информации, во время которых призывают население не провоцировать пожара в природных экосистемах страны.
Уважаемые граждане!
Служба спасения настаивает на строгом соблюдении правил пожарной безопасности!
Прежде всего, не следует выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.
Помните, что сжигание сухостоя может повлечь тяжкие последствия, такие как разрушение плодородного слоя почвы, гибель животных, а также неконтролируемое распространение огня!
Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101», сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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