Четвероногий пограничник нашел в машине газовый пистолет

Во время прохождения всех необходимых процедур для пересечения границы, пограничный наряд с помощью служебной собаки в сумке, которая находилась за спинкой сиденья водителя, обнаружил газовый пистолет «УДАР» и 2 патрона к нему.
Сейчас пистолет и патроны у мужчины изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного...
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19 апреля, ближе к 16.00, в самом «поэтическом» месте Глухова - на пересечении улиц Пушкинской и Шевченко можно было наблюдать...
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