Четвероногий пограничник нашел в машине газовый пистолет В пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Toyota Land Cruiser» российской регистрации, которым покидал Украину гражданин России, выявлено газовый пистолет и патроны к нему.

Во время прохождения всех необходимых процедур для пересечения границы, пограничный наряд с помощью служебной собаки в сумке, которая находилась за спинкой сиденья водителя, обнаружил газовый пистолет «УДАР» и 2 патрона к нему.

Сейчас пистолет и патроны у мужчины изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.