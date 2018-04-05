В поезде «Москва-Кишинев» пограничники обнаружили печатную продукцию В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу с территории России печатной продукции.

Во время осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд на третьей полке в мешках для белья обнаружил 2 сумки с глянцевыми журналами различных наименований общим количеством 291 шт.

Как выяснилось, скрыл от контроля товар пассажир этого поезда, 25-летний гражданин Молдовы.

Сейчас выявленная печатная продукция изъята. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.