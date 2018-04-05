В поезде «Москва-Кишинев» пограничники обнаружили печатную продукцию

Во время осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд на третьей полке в мешках для белья обнаружил 2 сумки с глянцевыми журналами различных наименований общим количеством 291 шт.
Как выяснилось, скрыл от контроля товар пассажир этого поезда, 25-летний гражданин Молдовы.
Сейчас выявленная печатная продукция изъята. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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