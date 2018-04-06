На Сумщине пограничники помешали незаконной вырубке леса Пограничники отдела «Белополье» Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы Украины задержали трех граждан Украины, которые недалеко от государственной границы осуществляли незаконную вырубку леса.

Реализуя информацию оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы, пограничный наряд на окраине населенного пункта Степановка, что в Белопольском районе, обнаружил грузовой автомобиль марки «КамАЗ» украинской регистрации с манипулятором и трех наших соотечественников, которые с помощью двух бензопил осуществляли незаконную вырубку древесины. В ходе проверки установлено, что разрешительных документов на право осуществлять вырубку леса у них не было.

По данному факту пограничники направили в Национальную полицию сообщение для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 246 (незаконная порубка леса) УК Украины.

Лесорубов, транспортное средство и древесину передано представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.