Пограничники изъяли у украинца старинную копейку В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинной монеты начала XIX века.

При осуществлении оформления микроавтобуса марки «Mercedes Benz Vito», на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в нише на передней панели салона транспортного средства обнаружил старинную монету времен Российской империи 1821 выпуска.

Сейчас выявленная монета, вероятно, представляет историческую и культурную ценность, изъята. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.