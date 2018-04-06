Пограничники изъяли у украинца старинную копейку

При осуществлении оформления микроавтобуса марки «Mercedes Benz Vito», на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в нише на передней панели салона транспортного средства обнаружил старинную монету времен Российской империи 1821 выпуска.
Сейчас выявленная монета, вероятно, представляет историческую и культурную ценность, изъята. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
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