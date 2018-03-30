Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 24 апреля, в Сумах и области резких изменений погоды не ожидается.

Ночью переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха по г. Сумы 1-3 С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 С.

Днем будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ветер южный 7-12 м/с.

Вместе с тем, 24 апреля в лесах на большей территории области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).