Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха по г. Сумы 1-3 С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 С.
Днем будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ветер южный 7-12 м/с.
Вместе с тем, 24 апреля в лесах на большей территории области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс).
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...