В Сумах прошла первая мультимедийная олимпиада по математике На базе общеобразовательной школы I-III ступеней № 22 имени Игоря Гольченко прошла и городская мультимедийная математическая олимпиада.

Всего соревновались 15 команд из учебных заведений города. По итогам интеллектуального соревнования первое место заняла команда участников из классической гимназии, второе место заняли команды школ № 1, 17; 23, III место - школ № 6, 10 и гимназия № 1.