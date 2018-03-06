В Сумах прошла первая мультимедийная олимпиада по математике

Всего соревновались 15 команд из учебных заведений города. По итогам интеллектуального соревнования первое место заняла команда участников из классической гимназии, второе место заняли команды школ № 1, 17; 23, III место - школ № 6, 10 и гимназия № 1.
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