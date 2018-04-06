В Сумах задержали «металлиста»

«В заброшенном доме на улице Труда, человек похищает металлолом», - такое сообщение на днях получили сумские патрульные. Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия, где действительно заметили на крыше нежилой многоэтажки гражданина.
Полицейские поднялись на крышу и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний сумчанин, который проживает на этой же улице. Он с помощью ключей отсоединял металлические элементы с крыши дома для того, чтобы в дальнейшем сдать их в пункт приема металлолома.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
Часть металлического забора украл с территории домохозяйства 61-летней женщины ее ранее судимый сосед....
Газовую плиту, металлически кровать и батареи отопления похитил из нежилого дома неоднократно судимый 35-летний житель одного из населенных пунктов Шосткинского...
Чтобы угостить товарищей ликером, 20-летний шосткинец обокрал местный супермаркет....
Выйдя после Пасхальных празднеств на работу, сотрудники Рудневского краеведческого музея на Путивльщине были поражены, увидев разбитое окно, разбросанные экспонаты, поломанные...
В поисках денег на спиртное, двое жителей Шостки обокрали своего работодателя, стащив с частной территории металлический диск от грузовика....