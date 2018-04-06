В Сумах задержали «металлиста» Патрульные задержали мужчину, который средь бела дня похищал металлолом из нежилого ждания.

«В заброшенном доме на улице Труда, человек похищает металлолом», - такое сообщение на днях получили сумские патрульные. Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия, где действительно заметили на крыше нежилой многоэтажки гражданина.

Полицейские поднялись на крышу и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний сумчанин, который проживает на этой же улице. Он с помощью ключей отсоединял металлические элементы с крыши дома для того, чтобы в дальнейшем сдать их в пункт приема металлолома.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.