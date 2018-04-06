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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:16189

В Сумах задержали «металлиста»

Патрульные задержали мужчину, который средь бела дня похищал металлолом из нежилого ждания.

«В заброшенном доме на улице Труда, человек похищает металлолом», - такое сообщение на днях получили сумские патрульные. Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия, где действительно заметили на крыше нежилой многоэтажки гражданина.

Полицейские поднялись на крышу и задержали злоумышленника. Им оказался 35-летний сумчанин, который проживает на этой же улице. Он с помощью ключей отсоединял металлические элементы с крыши дома для того, чтобы в дальнейшем сдать их в пункт приема металлолома.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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