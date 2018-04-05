Пограничники обнаружили старинную икону и награды у украинки Сегодня в пункте пропуска «Екатериновка» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинной иконы и наград прошлого века.

Во время осмотра автомобиля марки «Mitsubishi Lancer», на котором в качестве пассажира выезжала в Россию наша соотечественница, пограничный наряд в сумке среди других вещей обнаружил старинную икону и 12 наград: ордена «Ленина», «Боевого Красного Знамени», «Отечественной войны», «Красной Звезды»; медали «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и нагрудный знак «Гвардия».

Сейчас обнаруженные икона и награды, которые возможно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На женщину составлены соответствующие административные материалы.