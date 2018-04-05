Пограничники обнаружили старинную икону и награды у украинки

Во время осмотра автомобиля марки «Mitsubishi Lancer», на котором в качестве пассажира выезжала в Россию наша соотечественница, пограничный наряд в сумке среди других вещей обнаружил старинную икону и 12 наград: ордена «Ленина», «Боевого Красного Знамени», «Отечественной войны», «Красной Звезды»; медали «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и нагрудный знак «Гвардия».
Сейчас обнаруженные икона и награды, которые возможно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На женщину составлены соответствующие административные материалы.
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