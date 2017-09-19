ICTV екранізує роман Владислава Івченка про пригоди приватного детектива Підіпригори Телеканал ICTV придбав права на екранізацію історичного детектива Владислава Івченка про пригоди українського Джеймса Бонда і Шерлока Холмса в одній особі.

За сюжетом роману – у цій серії вже вийшло шість книг - колишній філер Київського охоронного відділення Іван Карпович Підіпригора після виходу у відставку купує хутір, збираючись вести спокійне життя провінційного землевласника. Та спокій йому дуже швидко набридає, тож Іван Карпович охоче починає займатися розслідуваннями та стає приватним детективом, а потім і зіркою пригодницької літератури, пише Детектор-медіа.

«Коли ми прочитали історії про пригоди Підіпригори, одразу зрозуміли, що обов’язково хочемо показати їх у нас на каналі. Найяскравіші серіали виходять на основі книг. Тому що у книжці автор створює цілий світ. У Владислава Івченка цей світ вийшов дуже привабливий, із багатьма смачними деталями. А його головний герой - Іван Карпович Підіпригора – це український Джеймс Бонд і Шерлок Холмс в одній персоні. Наше завдання – якісно перенести весь цей авантюрний дух України початку 20-го століття на екран. Аби глядачі полюбили Карповича і його пригоди так, як їх люблять читачі», – розповідає продюсер телеканалу ICTV Інеса Соболєва.