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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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ICTV екранізує роман Владислава Івченка про пригоди приватного детектива Підіпригори

Телеканал ICTV придбав права на екранізацію історичного детектива Владислава Івченка про пригоди українського Джеймса Бонда і Шерлока Холмса в одній особі.

За сюжетом роману – у цій серії вже вийшло шість книг - колишній філер Київського охоронного відділення Іван Карпович Підіпригора після виходу у відставку купує хутір, збираючись вести спокійне життя провінційного землевласника. Та спокій йому дуже швидко набридає, тож Іван Карпович охоче починає займатися розслідуваннями та стає приватним детективом, а потім і зіркою пригодницької літератури, пише Детектор-медіа.

«Коли ми прочитали історії про пригоди Підіпригори, одразу зрозуміли, що обов’язково хочемо показати їх у нас на каналі. Найяскравіші серіали виходять на основі книг. Тому що у книжці автор створює цілий світ. У Владислава Івченка цей світ вийшов дуже привабливий, із багатьма смачними деталями. А його головний герой - Іван Карпович Підіпригора – це український Джеймс Бонд і Шерлок Холмс в одній персоні. Наше завдання – якісно перенести весь цей авантюрний дух України початку 20-го століття на екран. Аби глядачі полюбили Карповича і його пригоди так, як їх люблять читачі», –  розповідає продюсер телеканалу ICTV Інеса Соболєва.  

Досуг Владислав Ивченко Экранизация
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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