Полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве сумчанина Происшествие произошло в субботу на одной из улиц областного центра. От ножевого ранения погиб 26-летний сумчанин.

Поздно вечером в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение о том, что возле одного из домов на улице Августовской неизвестный ударил ножом в область туловища мужчины. Раненыйо оперативно был доставлен в больничное учреждение, но спасти 26-летнего гражданина не удалось: через несколько минут он умер прямо в помещении приемного отделения больницы. Ранения оказались не совместимыми с жизнью – нож задел сердце и легкие.

Принятыми мерами розыска, работники Сумской полиции установили личность мужчины, совершившего преступление. Им оказался 40-летний, ранее судимый за кражи и грабеж житель областного центра.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Убийство» Уголовного кодекса Украины, и выясняет, что же стало причиной конфликта, который привел к тяжкому преступлению. Санкция статьи, за убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.