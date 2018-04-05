Полиция задержала мужчину по подозрению в убийстве сумчанина

Поздно вечером в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение о том, что возле одного из домов на улице Августовской неизвестный ударил ножом в область туловища мужчины. Раненыйо оперативно был доставлен в больничное учреждение, но спасти 26-летнего гражданина не удалось: через несколько минут он умер прямо в помещении приемного отделения больницы. Ранения оказались не совместимыми с жизнью – нож задел сердце и легкие.
Принятыми мерами розыска, работники Сумской полиции установили личность мужчины, совершившего преступление. Им оказался 40-летний, ранее судимый за кражи и грабеж житель областного центра.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Убийство» Уголовного кодекса Украины, и выясняет, что же стало причиной конфликта, который привел к тяжкому преступлению. Санкция статьи, за убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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