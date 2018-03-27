Сумские бойцы отличились в Черкассах

На счету сборной команды Сумщины 6 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей, - это пятый результат в общекомандном зачете.
Чемпионами Украины в ката стали сумчане Марина Прокопенко (женщины 19 лет и старше), Александр Маленко (мужчины 19 лет и старше), Анастасия Дамико (девушки 13-14 лет) и Павел Оноприенко (юниоры 15-17 лет). В кумитэ на чемпионской позиции Артем Козачок (юноши 13-14 лет) и Кирилл Остапенко (юноши 9-10 лет).
Призовые места заняли Дмитрий Сапич, Артем Грищенко, Никита Цебинога, Станислав Чалый (дважды), Андрей Ковалев, Егор Панасюра, Никита Маншилин, Егор Давидов, Даниил Медведюк, Юрий Майфет, Александр Маленко и команда юношей 8-10 лет в кумитэ.
Победители представляют ДЮСШ «Авангард», СумГУ и клуб «Терра-Сумы». К чемпионату их готовили тренеры Анатолий Лозовой и Виталий Гутенко.
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