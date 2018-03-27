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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38140

Сумские бойцы отличились в Черкассах

15-й чемпионат Украины по фунакоши шотокан каратэ проходил 21-22 апреля в Черкассах.

На счету сборной команды Сумщины 6 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей, - это пятый результат в общекомандном зачете.

Чемпионами Украины в ката стали сумчане Марина Прокопенко (женщины 19 лет и старше), Александр Маленко (мужчины 19 лет и старше), Анастасия Дамико (девушки 13-14 лет) и Павел Оноприенко (юниоры 15-17 лет). В кумитэ на чемпионской позиции Артем Козачок (юноши 13-14 лет) и Кирилл Остапенко (юноши 9-10 лет).

Призовые места заняли Дмитрий Сапич, Артем Грищенко, Никита Цебинога, Станислав Чалый (дважды), Андрей Ковалев, Егор Панасюра, Никита Маншилин, Егор Давидов, Даниил Медведюк, Юрий Майфет, Александр Маленко и команда юношей 8-10 лет в кумитэ.

Победители представляют ДЮСШ «Авангард», СумГУ и клуб «Терра-Сумы». К чемпионату их готовили тренеры Анатолий Лозовой и Виталий Гутенко.

Спорт Каратэ
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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