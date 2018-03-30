Сумские копы остановили пьяного водителя-рекордсмена

За нарушение ПДД на улице Екатерины Зеленко патрульные остановили автомобиль ВАЗ-21093.
Во время разговора с водителем инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения.
Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал положительный результат - 3,75 промилле, что почти в 19 раз превышает допустимую норму.
Полицейские составили на нетрезвого водителя протокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и отстранили его от управления авто.
За выходные на территории города и 2 автодорогах (Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» от Сум до Юнаковки и Н-12...
После очередной пьяной поездки ахтырчанин попытался дать взятку правоохранителям.... 3
Патрульные составили 3 административных материала на нетрезвого водителя, который пытался убежать от полицейских....
Нетрезвый водитель на замечания полицейского убрать автомобиль с тротуара отреагировал довольно неадекватно: вместо того, чтобы выполнить законное требование полицейского, завел...
Патрульные составили три административных материала на водителя, который в состоянии опьянения пытался убежать от инспекторов....