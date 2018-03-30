Сумские копы остановили пьяного водителя-рекордсмена Патрульные обнаружили водителя, степень опьянения которого почти в 19 раз превышал допустимую норму.

За нарушение ПДД на улице Екатерины Зеленко патрульные остановили автомобиль ВАЗ-21093.

Во время разговора с водителем инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения.

Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал положительный результат - 3,75 промилле, что почти в 19 раз превышает допустимую норму.

Полицейские составили на нетрезвого водителя протокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и отстранили его от управления авто.