Патрульные обнаружили автомобиль, который находится в розыске

Полицейские остановили автомобиль. В дальнейшем, при проверке авто по имеющимся базам, информация подтвердилась. Инициатором розыска стал Лозовский горрайонный отдел государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.
Стражи порядка сообщили об указанном факте сотрудников ГИС и поместили авто на штрафплощадку.
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