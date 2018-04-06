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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3079

Патрульные обнаружили автомобиль, который находится в розыске

Во время несения службы по надзору за безопасностью дорожного движения на дорожной станции патрульной полиции в селе Климентово, патрульные зафиксировали срабатывания системы «Рубеж» на автомобиль Volkswagen Tiguan, который числился в розыске.

Полицейские остановили автомобиль. В дальнейшем, при проверке авто по имеющимся базам, информация подтвердилась. Инициатором розыска стал Лозовский горрайонный отдел государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.

Стражи порядка сообщили об указанном факте сотрудников ГИС и поместили авто на штрафплощадку.

Право Авто в розыске Патрульная полиция
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