Ахтырские полицейские поймали наркодилера

К оперативникам Ахтырского отдела полиции поступила информация об одном из местных жителей, который может сбывать наркотические вещества. Это решили проверить и провели оперативные закупки, во время чего подозреваемый и был задержан.
«Злоумышленник сбывал опий ацетилированный местным наркозависимым, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - А в ходе санкционированного обыска помещения, которое он снимал, был изъят медицинский шприц, заполненный опием ацетилированным, посуда и ингредиенты для приготовления наркотиков».
По заключению экспертов, изъятые вещества являются наркотическими и запрещены к обращению. Ему объявили подозрение по ч.2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», которая предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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