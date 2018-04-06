Конотопчанам будет легче добраться до Сум В мае через Конотоп пятят удобный поезд «Львов-Харьков».

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Власенко.

«Как это событие лучше назвать. Видимо так - «Временное счастья». Дело заключается в следующем. 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 мая через Конотоп будет курсировать поезд 112/132 «Львов - Харьков» (в одну сторону). Что это означает для жителей. Напишу большими буквами. НАКОНЕЦ, правда временно, жители города, которые едут по делам в Сумы, смогут туда добраться утром комфортным поездом, а не старым «Пазиком» или «Рутой», в которой дорогой может отвалиться колесо. Такого счастья мы не видели уже 3 года! Конотоп - 6.50, Сумы - 9.16.

Все эти годы мы пытаемся пробить стену бюрократии УЗ в направлении удобного сообщения между городами области и областным центром. Мы имеем поезд 329/330 «Шостка - Сумы» с отправлением из Конотопа в 1.13 ночи и прибытием в Сумы в 4.10 утра.

Этот «крутой» поезд в составе 2-х вагонов полностью подтверждает «концепцию» руководителя Общественного контроля Укрзалізниці Виктора Гарвоны, которая трактуется примерно так: «1. УЗ по просьбе жителей назначает поезд, но с никаким графиком. 2. На нем мало кто ездит, и впоследствии его отменяют или постоянно жалуются, что он убыточный». Это как раз тот случай.

Неоднократно обращались и жители, и народные депутаты с просьбой сделать ему нормальный график по аналогии 2006 года, когда прибытие / отправление на конечных точках было нормальное. Но результата «0». Будем бороться дальше.

Но давайте вернемся к «счастью». Когда-то у Александра Красноштана была идея сделать поезд из Харькова в города Западной Украины через день - Полтава / Сумы. Я вижу здесь «нить» на участке Конотоп - Сумы просто «песня». Или пускайте этот поезд по дням недели через Сумы, или, наконец, переложите график Шостка - Сумы, использовав эту «нить».

А пока что жителям советую не упускать свой шанс проехать комфортно, утром в мае из Конотопа в Сумы. Стоимость плацкарта в среднем 63-70 грн в зависимости от дня недели», - написал эксперт.