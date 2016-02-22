«Коловрат імені Романа Атаманюка» запрошує сумських юнаків і дівчат

Організатором є громадська організація Молодіжний Націоналістичний Конгрес.

На молодь чекатиме активний відпочинок, життя в наметах, ранкова «руханка», польова кухня з безпосередньою участю в приготуванні їжі, тренінги з лідерства, лекції з історії, розповіді про українські традиції, походи, спортивні ігри, вечірні ватри під гітару, нічні «екстремальні» завдання, квести, подорожі та багато іншого, а головне – дружня атмосфера у колі однодумців.

Заняття проводитимуть громадські активісти, тренери, історики, письменники, співаки та інші відомі особистості – експерти у своїх сферах.

Табір працюватиме з 1 по 14 липня.

У грі можуть взяти участь юнаки та дівчата віком від 13 до 17 років.

Більш детальну інформацією про «Коловрат імені Романа Атаманюка 2018» та умови участі у ньому можна знайти за посиланням та за адресою: м. Суми, вул. Горького, 2, І поверх (у будні з 12:00 до 19:00, попередньо домовившись про зустріч за телефонами (095) 8861568 – Катерина або (066) 2482149 – Валерій).