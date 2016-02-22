«Коловрат імені Романа Атаманюка» запрошує сумських юнаків і дівчат

Організатором є громадська організація Молодіжний Націоналістичний Конгрес.
На молодь чекатиме активний відпочинок, життя в наметах, ранкова «руханка», польова кухня з безпосередньою участю в приготуванні їжі, тренінги з лідерства, лекції з історії, розповіді про українські традиції, походи, спортивні ігри, вечірні ватри під гітару, нічні «екстремальні» завдання, квести, подорожі та багато іншого, а головне – дружня атмосфера у колі однодумців.
Заняття проводитимуть громадські активісти, тренери, історики, письменники, співаки та інші відомі особистості – експерти у своїх сферах.
Табір працюватиме з 1 по 14 липня.
У грі можуть взяти участь юнаки та дівчата віком від 13 до 17 років.
Більш детальну інформацією про «Коловрат імені Романа Атаманюка 2018» та умови участі у ньому можна знайти за посиланням та за адресою: м. Суми, вул. Горького, 2, І поверх (у будні з 12:00 до 19:00, попередньо домовившись про зустріч за телефонами (095) 8861568 – Катерина або (066) 2482149 – Валерій).
З 1 по 12 липня в Сумській області відбудеться навчально-практичний патріотичний наметовий табір «Коловрат імені Романа Атаманюка» для молоді, що...
Глава облгосадминистрации Миколай Клочко встретился с организаторами проекта «Учебно-практический патриотический палаточный лагерь «Коловрат 2016» накануне открытия лагеря....
Правовую оценку ситуации вокруг лагеря «Коловрат» должны дать правоохранители....
За полмесяца до открытия место расположения патриотического палаточного лагеря «Коловрат имени Романа Атаманюка», на организацию которого в этом году выделен...
Сразу четверо сумчан получили гранты от президента Украины с целью реализации значимых творческих проектов в социальной и гуманитарной сферах....