В Сумах продолжают ремонты в больницах Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах.

В городской клинической больницы № 1 проводили ремонт лестницы стационарного корпуса, дезкамеры, помещения кардиологического отделения и ортопедо-травматологического отделения № 1.

В городской клинической больнице № 5 ремонтировали физиотерапевтическое отделение.

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии занимались ремонтом палат и помещения для проведения дезинфекции акушерского отделения.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводили ремонт лестничного пролета.

В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды заключили договоры на проведение капитального ремонта, технического и авторского надзора по объекту «Капитальный ремонт фасада поликлиники № 2 по ул. Сирко, 3», а также капитального ремонта по объекту «Капитальный ремонт фасадов (замена дверных и оконных блоков) здания детской больницы (корпус А) по ул. Труда, 3».