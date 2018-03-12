В Сумах продолжают ремонты в больницах

В городской клинической больницы № 1 проводили ремонт лестницы стационарного корпуса, дезкамеры, помещения кардиологического отделения и ортопедо-травматологического отделения № 1.
В городской клинической больнице № 5 ремонтировали физиотерапевтическое отделение.
В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии занимались ремонтом палат и помещения для проведения дезинфекции акушерского отделения.
В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводили ремонт лестничного пролета.
В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды заключили договоры на проведение капитального ремонта, технического и авторского надзора по объекту «Капитальный ремонт фасада поликлиники № 2 по ул. Сирко, 3», а также капитального ремонта по объекту «Капитальный ремонт фасадов (замена дверных и оконных блоков) здания детской больницы (корпус А) по ул. Труда, 3».
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....
Информацию по выполнению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения....
Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставили в горотделе здравоохранения....
Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил отдел здравоохранения....