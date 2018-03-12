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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:191

В Сумах продолжают ремонты в больницах

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах.

В городской клинической больницы № 1 проводили ремонт лестницы стационарного корпуса, дезкамеры, помещения кардиологического отделения и ортопедо-травматологического отделения № 1.

В городской клинической больнице № 5 ремонтировали физиотерапевтическое отделение.

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии занимались ремонтом палат и помещения для проведения дезинфекции акушерского отделения.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводили ремонт лестничного пролета.

В городской детской клинической больницы Святой Зинаиды заключили договоры на проведение капитального ремонта, технического и авторского надзора по объекту «Капитальный ремонт фасада поликлиники № 2 по ул. Сирко, 3», а также капитального ремонта по объекту «Капитальный ремонт фасадов (замена дверных и оконных блоков) здания детской больницы (корпус А) по ул. Труда, 3».

Общество Ремонт больниц
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В Сумах продолжаются ремонты в больницах

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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