Сумские баскетболисты уступили харьковчанам

Как и месяц назад в Харькове, игра прошла по аналогичному сценарию, но в зеркальном отражении. Также в начале игры инициативой завладели гости за счет большего количества точных дальних бросков. В течение длительного времени хозяева были в статусе догоняющих, настигли гостей и вышли вперед. Проигрывая в конце игры, гости воспользовались необязательным «техническим» фолом нашей команды. И, собственно, такой же стала и развязка - при ничейном счете за несколько секунд до финальной сирены было заброшено победные два очка - 71:73 (9:19; 22:16; 19:20; 21:18). У сумчан очки набирали: Кожемякин – 31, Игнатченко – 11, Татарко - 11, Стародуб - 10, Рязанцев - 4, Чесак - 4.
Учитывая, что в Харькове очное противостояние завершилось 95:97 в пользу СумГУ, было принято решение о проведении дополнительной игры. Хозяев предстоящей встречи определила жеребьевка, и ими стали баскетболисты СумГУ.
Предварительная дата проведения - 12 мая.
БК «СумДУ» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Киев-Баскета»....
На выходных завершился регулярный чемпионат Украины по баскетболу в высшей лиге....
30 марта - 1 апреля в Сумах пройдут туры баскетбольного и волейбольного чемпионатов Украины в высшей лиге....
26-27 марта БК «СумДУ» стартовал во втором этапе Студенческой баскетбольной лиге Украины....
15-16 марта «Черкасские мавпы-2» принимали БК «СумГУ»....