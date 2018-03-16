Сумские баскетболисты уступили харьковчанам 23 апреля в спортивном зале 3-го корпуса СумГУ прошла игра между баскетболистами СумГУ и НТУ «ХПИ» (Харьков) в рамках последнего тура Дивизиона «Слобожанщина» Студенческой баскетбольной лиги Украины.

Как и месяц назад в Харькове, игра прошла по аналогичному сценарию, но в зеркальном отражении. Также в начале игры инициативой завладели гости за счет большего количества точных дальних бросков. В течение длительного времени хозяева были в статусе догоняющих, настигли гостей и вышли вперед. Проигрывая в конце игры, гости воспользовались необязательным «техническим» фолом нашей команды. И, собственно, такой же стала и развязка - при ничейном счете за несколько секунд до финальной сирены было заброшено победные два очка - 71:73 (9:19; 22:16; 19:20; 21:18). У сумчан очки набирали: Кожемякин – 31, Игнатченко – 11, Татарко - 11, Стародуб - 10, Рязанцев - 4, Чесак - 4.

Учитывая, что в Харькове очное противостояние завершилось 95:97 в пользу СумГУ, было принято решение о проведении дополнительной игры. Хозяев предстоящей встречи определила жеребьевка, и ими стали баскетболисты СумГУ.

Предварительная дата проведения - 12 мая.