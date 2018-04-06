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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3596

«СумГУ» - в финале студенческого чемпионата Украины по футзалу

В Харькове состоялись полуфинальные игры финала четырех чемпионата Украины по футзалу среди мужских студенческих команд.

В первом тайме львовские «политехники» дважды выходили вперед, но из-за перебора командных фолов Игумнов дважды восстанавливал равновесие с «дабл-пенальти». Поэтому первая половина завершилась ничьей.

Второй тайм проходил напряженно и нервно. Долгое время никто не мог подобрать ключ к воротам соперника, однако сумчане таки «дожали» своих оппонентов - отличился Катеринин. Львовянам ничего не оставалось, как подключить пятого полевого игрока. Но грамотная игра нашей команды в обороне и быстрые переходы в атаку вылились еще в два забитых мяча - дубль на счету Мысловскрнр. В итоге - 5:2 в пользу СумГУ.

В другом полуфинале, уступая со счетом 0:2, команда ХНУ им. Каразина со счетом 10:3 победила «Ураган-КФО» (Ивано-Франковск). Таким образом, третье место чемпионата Украины по футзалу среди высших учебных заведений будет разыграно в «западном», а первое - в «восточном» студенческих дерби:

24 апреля 2018. Г.Харьков. ФСК «Локомотив»

10:00 - «Ураган-КФО» (Ивано-Франковск) - НУ «Львовская политехника» (Львов)

12:00 - «ХНУ им..Каразина» (Харьков) - ФК «СумГУ» (Сумы).

Спорт Футзал Чемпионат Украины по футзалу среди вузов
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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