«СумГУ» - в финале студенческого чемпионата Украины по футзалу

В первом тайме львовские «политехники» дважды выходили вперед, но из-за перебора командных фолов Игумнов дважды восстанавливал равновесие с «дабл-пенальти». Поэтому первая половина завершилась ничьей.
Второй тайм проходил напряженно и нервно. Долгое время никто не мог подобрать ключ к воротам соперника, однако сумчане таки «дожали» своих оппонентов - отличился Катеринин. Львовянам ничего не оставалось, как подключить пятого полевого игрока. Но грамотная игра нашей команды в обороне и быстрые переходы в атаку вылились еще в два забитых мяча - дубль на счету Мысловскрнр. В итоге - 5:2 в пользу СумГУ.
В другом полуфинале, уступая со счетом 0:2, команда ХНУ им. Каразина со счетом 10:3 победила «Ураган-КФО» (Ивано-Франковск). Таким образом, третье место чемпионата Украины по футзалу среди высших учебных заведений будет разыграно в «западном», а первое - в «восточном» студенческих дерби:
24 апреля 2018. Г.Харьков. ФСК «Локомотив»
10:00 - «Ураган-КФО» (Ивано-Франковск) - НУ «Львовская политехника» (Львов)
12:00 - «ХНУ им..Каразина» (Харьков) - ФК «СумГУ» (Сумы).
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