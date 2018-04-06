«СумГУ» - в финале студенческого чемпионата Украины по футзалу В Харькове состоялись полуфинальные игры финала четырех чемпионата Украины по футзалу среди мужских студенческих команд.

В первом тайме львовские «политехники» дважды выходили вперед, но из-за перебора командных фолов Игумнов дважды восстанавливал равновесие с «дабл-пенальти». Поэтому первая половина завершилась ничьей.

Второй тайм проходил напряженно и нервно. Долгое время никто не мог подобрать ключ к воротам соперника, однако сумчане таки «дожали» своих оппонентов - отличился Катеринин. Львовянам ничего не оставалось, как подключить пятого полевого игрока. Но грамотная игра нашей команды в обороне и быстрые переходы в атаку вылились еще в два забитых мяча - дубль на счету Мысловскрнр. В итоге - 5:2 в пользу СумГУ.

В другом полуфинале, уступая со счетом 0:2, команда ХНУ им. Каразина со счетом 10:3 победила «Ураган-КФО» (Ивано-Франковск). Таким образом, третье место чемпионата Украины по футзалу среди высших учебных заведений будет разыграно в «западном», а первое - в «восточном» студенческих дерби:

24 апреля 2018. Г.Харьков. ФСК «Локомотив»

10:00 - «Ураган-КФО» (Ивано-Франковск) - НУ «Львовская политехника» (Львов)

12:00 - «ХНУ им..Каразина» (Харьков) - ФК «СумГУ» (Сумы).