Мэр Сум пообещал чернобыльцам по тысяче гривен Сумские чернобыльцы провели акцию памяти участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

24 апреля, в канун Дня памяти погибших в Чернобыльской катастрофе, в Сумах прошел митинг организованный Сумским областным центром объединения инвалидов Чернобыля и городской общественной организацией «Чернобыль-Сумы».



Один из организаторов мероприятия, председатель областной чернобыльской оргнанизации Александр Симоненко пояснил почему акцию решили провести в предверии официальной даты: "Спросите почему назначено заранее? Отвечу, власть нас не слышит, а на официальном мероприятии некрасиво митинговать. Вот мы и хотим напомнить, что кроме венков умершим чернобыльцам, живым нужна забота государства."

Митингующие требовали повышения пенсий всем пострадавшим от аварии на ЧАЭС, которая не увеличивалась с 2006 года и ввести единую формулу начисления пенсий всем категориям пострадавшим. Собравшиеся так же требовали сто процентное выполнение финансирования программы обеспечения безплатными лекарствами.

К чернобыльцам вышел мэр города Александр Лысенко и предложил каждому чернобыльцу ежемесячно начислять дополнительно по тысяче гривен на лекарства, собравшиеся согласились. Городской голова так же заверил присутствующих в своей полной солидарности с ними и призвал, в случае возникновения каких - либо вопросов, собираться за круглым столом.