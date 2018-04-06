Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:002

В Глухове рецидивист обокрал соседку

Часть металлического забора украл с территории домохозяйства 61-летней женщины ее ранее судимый сосед.

В Глуховский отдел полиции обратилась 61-летняя женщина. Она рассказала, что, провожая сына на работу, рано утром заметила исчезновение части металлического забора с территории своего хозяйства.

«Проверку провели местные оперативники, которые и выявили вероятного подозреваемого, - комментирует Сергей Буханистий, вр.и.о. начальника Глуховского отдела полиции. - Злоумышленником оказался 35-летний ранее судимый сосед заявительницы. В содеянном мужчина сознался. Он рассказал, что решился на кражу, чтобы приобрести спиртное. Обокрасть решил соседей, похитив ночью часть металлического забора. Похищенное планировал утром сдать на металлоприемный пункт, но не успел».

Правоохранители уже вернули заявительницы краденое. А в отношении подозреваемого открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), которая предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Глухов Кража
view counter

По тематике

Сегодня 09:16

В Сумах задержали «металлиста»

Патрульные задержали мужчину, который средь бела дня похищал металлолом из нежилого ждания....

Вчера 14:26

В Шостке поймали «металлиста»

Газовую плиту, металлически кровать и батареи отопления похитил из нежилого дома неоднократно судимый 35-летний житель одного из населенных пунктов Шосткинского...

20.04.2018 17:40

В Шостке обокрали супермаркет

Чтобы угостить товарищей ликером, 20-летний шосткинец обокрал местный супермаркет....

20.04.2018 17:04

На Сумщине обокрали музей

Выйдя после Пасхальных празднеств на работу, сотрудники Рудневского краеведческого музея на Путивльщине были поражены, увидев разбитое окно, разбросанные экспонаты, поломанные...

Пьяный глуховчанин ходил по улице с пистолетом, пока его не приковали наручниками (видео)
20.04.2018 11:31

Пьяный глуховчанин ходил по улице с пистолетом, пока его не приковали наручниками (видео)

19 апреля, ближе к 16.00, в самом «поэтическом» месте Глухова - на пересечении улиц Пушкинской и Шевченко можно было наблюдать...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.