В Глухове рецидивист обокрал соседку Часть металлического забора украл с территории домохозяйства 61-летней женщины ее ранее судимый сосед.

В Глуховский отдел полиции обратилась 61-летняя женщина. Она рассказала, что, провожая сына на работу, рано утром заметила исчезновение части металлического забора с территории своего хозяйства.

«Проверку провели местные оперативники, которые и выявили вероятного подозреваемого, - комментирует Сергей Буханистий, вр.и.о. начальника Глуховского отдела полиции. - Злоумышленником оказался 35-летний ранее судимый сосед заявительницы. В содеянном мужчина сознался. Он рассказал, что решился на кражу, чтобы приобрести спиртное. Обокрасть решил соседей, похитив ночью часть металлического забора. Похищенное планировал утром сдать на металлоприемный пункт, но не успел».

Правоохранители уже вернули заявительницы краденое. А в отношении подозреваемого открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), которая предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.