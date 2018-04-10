На Сумщине продолжается месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов

Чтобы не вступать в конфликт с законом, правоохранители рекомендуют добровольно сдавать органам власти и правопорядка опасные «игрушки» во время месячника добровольной сдачи оружия и боеприпасов, который продлится до конца апреля. За последние дни полицейские выявили несколько нелегальных видов оружия и боеприпасов у жителей области.
Так, в ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства 34-летнего жителя города Ахтырка работники полиции обнаружили и изъяли десять патронов калибра 5,45 мм к нарезному автоматическому оружию.
В селе Степное Сумского района тоже во время проведения обыска по уголовному производству в домовладении 43-летнего местного жителя правоохранители обнаружили 9 патронов калибра 5,45 мм, два боевых патрона калибра 9 мм и 5 патронов калибра 5,6 мм к малокалиберной винтовке.
Еще 21 автоматный патрон калибра 5,45 мм полицейские обнаружили и изъяли во время проведения поверхностного осмотра у 38-летнего жителя села Скляровка Сумского района.
В лесу неподалеку от села Сарнавщина Конотопского района сотрудники полиции остановили 61-летнего пенсионера, который при себе имел незарегистрированное нарезное ружье ТОЗ-8. По словам мужчины, оружие он случайно нашел в лесу.
А в поезде «Хмельницкий - Москва», который следует через станцию Конотоп, полиция обнаружила у 38-летнего гражданина соседнего государства четыре ножа, похожих на охотничьи, с признаками холодного оружия. Ножи изъяты и направлены на экспертизу.
По всем фактам выявления огнестрельного оружия и боеприпасов, полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Полиция напоминает, что граждане, добровольно сдавшие в органы власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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