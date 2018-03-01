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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11170

На Сумщине поймали сборщиков первоцветов

Госэкоинспекцией в Сумской области выявлено незаконный сбор и торговлю первоцветами.

Во время проведения мероприятий в рамках операции «Первоцвет-2018» на территории Сумской области государственными инспекторами выявлено ряд нарушений. В частности, на территории Баницкого лесничества ГП «Глуховское лесное хозяйство» (урочище «Ионино») выявлено 5 человек, которые самовольно собирали растения (черемша), занесенные в Красную книгу Украины, чем нанесли ущерб государству на общую сумму 1550 грн. Также выявлено незаконный сбор черемши вблизи с. Малиновка Сумского района. Сумма ущерба составила 1364 грн. На нарушителей было составлено 10 протоколов по ст. 90 КоАП, которые направлены для рассмотрения в судебные органы для решения вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности и возмещения ими ущерба.

Нередки случаи торговли первоцветами в г. Сумы, в Сумском, Кролевецком, Серединобудском районах, что является нарушением Законов Украины «Об охране окружающей природной среды», «О растительном мире».

За нарушение Порядка приобретения или сбыта растений, занесенных в Красную книгу Украины, статьей 88-1 КУоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа на сумму от ста (1700 грн) до двухсот пятнадцати (3655 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией объектов растительного мира или без таковой. Сейчас операция «Первоцвет-2018 продолжается, сообщается на сайте Госэкоинспекции Сумской области.

Право Госэкоинспекция Первоцветы
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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