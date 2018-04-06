Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:4296

В ландшафтном парке поймали браконьера

Незаконная охота обнаружена на территории РЛП «Сеймский».

На территории Кролевецкого района в пределах РЛП «Сеймский» вблизи села Камень работниками Госэкоинспекции был выявлен факт незаконной охоты на мигрирующих диких птиц. У нарушителя, который незаконно добыл одну особь гуся белолобого, изъято охотничье ружье, которое передано на хранение в Кролевецкое отделение полиции. По фактам незаконной охоты составлено 2 протокола об административных правонарушениях по части 1 статьи 85 КУоАП и 1 протокол по части 2 статьи 85 КоАП. Убытки составили 2000 грн. Материалы переданы в Кролевецкий районный суд, сообщается на сайте Госэкоинспекции Сумской области.

Право Браконьерство Госэкоинспекция Ландшафтный парк Сеймский
view counter

По тематике

На Сумщине поймали сборщиков первоцветов
Сегодня 12:11

На Сумщине поймали сборщиков первоцветов

Госэкоинспекцией в Сумской области выявлено незаконный сбор и торговлю первоцветами....

Полицейские поймали браконьера-рыболова
18.04.2018 15:03

Полицейские поймали браконьера-рыболова

В рамках операции «Нерест» правоохранители Шостки разоблачили 45-летнего мужчину, который на местном водоеме сеткой вылавливал рыбу....

На Сумщине устроили засаду на браконьеров
16.04.2018 12:39

На Сумщине устроили засаду на браконьеров

Браконьерские орудия лова, плавсредство и более 100 кг рыбы изъяли работники полиции и рыбоохранного патруля в ходе операции «Нерест» у...

На Сумщине у браконьеров изъяли почти 100 кг рыбы
13.04.2018 17:15

На Сумщине у браконьеров изъяли почти 100 кг рыбы

На Сумщине за два дня у браконьеров изъяли почти 100 кг рыбы....

11.04.2018 15:37

На Сумщине браконьер пытался избить пограничников

В Серединабудском районе пограничники отдела «Знобь Новгородская» Сумского отряда задержали правонарушителя, который осуществлял незаконный лов рыбы....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.