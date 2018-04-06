В ландшафтном парке поймали браконьера Незаконная охота обнаружена на территории РЛП «Сеймский».

На территории Кролевецкого района в пределах РЛП «Сеймский» вблизи села Камень работниками Госэкоинспекции был выявлен факт незаконной охоты на мигрирующих диких птиц. У нарушителя, который незаконно добыл одну особь гуся белолобого, изъято охотничье ружье, которое передано на хранение в Кролевецкое отделение полиции. По фактам незаконной охоты составлено 2 протокола об административных правонарушениях по части 1 статьи 85 КУоАП и 1 протокол по части 2 статьи 85 КоАП. Убытки составили 2000 грн. Материалы переданы в Кролевецкий районный суд, сообщается на сайте Госэкоинспекции Сумской области.