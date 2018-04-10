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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:20185

За сутки на Сумщине уничтожено 4 боеприпаса времен войны, еще 4 – найдено

23 апреля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ямпольском и Кролевецком районах были проведены работы по обезвреживанию 4 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

В частности, в пгт Ямполь местный житель во время прогулки по берегу реки Ивот на расстоянии 25 м от жилых домов наткнулся на предмет, похожий на боеприпас. Об этом он немедленно проинформировал оперативные службы. На место вызова из г. Ромны прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 45-мм. артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Специалисты изъяли взрывоопасный предмет, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

В г. Кролевец пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили три 100-мм. артиллерийских снаряда, обнаруженных 21 апреля местными жителями в поле на расстоянии 1,5 км от жилых домов во время проведения полевых работ.

В этот же день в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы в Недригайловском и Ахтырском районах. На местах опасных находок правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают: любые боеприпасы времен прошлых войн, независимо от их размеров, представляют значительную угрозу для населения. Поэтому запомните и научите детей, что при обнаружении предметов, похожих на снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы категорически запрещается их трогать, а тем более переносить. Необходимо прекратить любые работы в районе находки, не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. Надо сообщить окружающим о возможной опасности и срочно проинформировать местные органы власти, правоохранителей или непосредственно Службу спасения по телефону «101».

Помните! Обезвреживание данных предметов могут осуществлять только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Устаревшие боеприпасы
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