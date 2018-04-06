В поезде «Одесса-Москва» пограничники обнатужили более полусотни бутылок элитного алкоголя

В ходе реализации информации, полученной от оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы, пограничный наряд во время осмотра одного из вагонов поезда сообщением «Одесса-Москва», на третьих полках двух пассажирских купе обнаружил 9 коробок с элитными спиртными напитками. Всего в коробках находились 54 бутылки виски «CHIVAS REGAL», объемом 0,7 л каждая.
Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался пассажир этого поезда, 46-летний гражданин Украины.
Обнаруженные спиртные напитки изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.
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