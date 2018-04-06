В поезде «Одесса-Москва» пограничники обнатужили более полусотни бутылок элитного алкоголя Сегодня утром в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу подакцизных товаров.

В ходе реализации информации, полученной от оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы, пограничный наряд во время осмотра одного из вагонов поезда сообщением «Одесса-Москва», на третьих полках двух пассажирских купе обнаружил 9 коробок с элитными спиртными напитками. Всего в коробках находились 54 бутылки виски «CHIVAS REGAL», объемом 0,7 л каждая.

Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался пассажир этого поезда, 46-летний гражданин Украины.

Обнаруженные спиртные напитки изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.