Пограничники задержали гражданина Иордании за нарушение пограничного режима В Сумском районе пограничники отдела «Юнаковка» Сумского отряда задержали нарушителя законодательства Украины по пограничным вопросам.

Пограничный наряд, который нес службу в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Юнаковка», в сервисной зоне возле пункта пропуска обнаружил и задержал гражданина Иордании. Иностранец не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

Сейчас 24-летний гражданин Иордании задержан до трех суток для установления личности, после чего за нарушение пограничного режима будет привлечен к административной ответственности по ст. 202 КУоАП.