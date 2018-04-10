Пограничники задержали гражданина Иордании за нарушение пограничного режима

Пограничный наряд, который нес службу в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Юнаковка», в сервисной зоне возле пункта пропуска обнаружил и задержал гражданина Иордании. Иностранец не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность.
Сейчас 24-летний гражданин Иордании задержан до трех суток для установления личности, после чего за нарушение пограничного режима будет привлечен к административной ответственности по ст. 202 КУоАП.
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