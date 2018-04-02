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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:24227

В Сумах из-за аварии троллейбусы не едут на Героев Крут

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.

«Вниманию пассажиров!

Изменение маршрута троллейбусов № 5 и № 10А.

Вследствие ДТП указанные троллейбусы, следующие в сторону 12-го микрорайона, временно будут разворачиваться на остановке «ТЦ «Березка», - говорится в сообщении.

Общество Троллейбусы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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