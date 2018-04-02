В Сумах из-за аварии троллейбусы не едут на Героев Крут

«Вниманию пассажиров!
Изменение маршрута троллейбусов № 5 и № 10А.
Вследствие ДТП указанные троллейбусы, следующие в сторону 12-го микрорайона, временно будут разворачиваться на остановке «ТЦ «Березка», - говорится в сообщении.
О вопиющем случае в сумском троллейбусе на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Николай Могилев....
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