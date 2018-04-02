В Сумах из-за аварии троллейбусы не едут на Героев Крут Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.

«Вниманию пассажиров! Изменение маршрута троллейбусов № 5 и № 10А. Вследствие ДТП указанные троллейбусы, следующие в сторону 12-го микрорайона, временно будут разворачиваться на остановке «ТЦ «Березка», - говорится в сообщении.