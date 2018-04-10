На Сумщине поймали серийных воров, специализировавшихся на электродвигателях Убытков на 19 тыс. гривен причинили двое мужчин одному из Липоводолинских предприятий, совершив серию краж электродвигателей.

Работники сектора реагирования патрульной полиции Липоводолинского отделения полиции во время патрулирования обратили внимание на легковушку ВАЗ, в салоне которого находился, кроме водителя, пассажир. Оба мужчины - местные жители, одному 43 года, другому - 65, в своем прошлом имеют судимости за совершение имущественных преступлений. Патрульные решили остановить машину и проверить ее салон и багажник.

Как оказалось, подозрения полицейских были основания - в багажнике машины они увидели 9 электродвигателей.

В дальнейшем оперативники выяснили, что всю эту технику похищено на одном из Липоводолинских предприятий. По предварительным подсчетам, воры причинили предприятию ущерб на сумму более 19 000 гривен.

Во время следствия выяснилось, что это далеко не первая их «серийная» кража из этой организации - два года назад мужчины украли оттуда 6 моторов, которые потихоньку сбыли, а деньги использовали на собственные нужды. Неизвестно, как бы долго еще эти мужчины добывали себе заработок подобным способом, если бы их не разоблачили внимательны полицейские.

Сейчас по данному факту следователи уже открыли уголовное производство, обоим фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 Уголовного Кодекса Украины «Кража». Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.