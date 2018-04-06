Пожарные четыре раза ликвидировали возгорание хозсооружений

Так, в частности 23 апреля в 15:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Центральная с. Чигин Серединобудского района. О пожаре сообщил сельский голова. На место происшествия были направлены 42-й Государственный пожарно-спасательный пост и местную пожарную команду с. Уралово.
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что огнем охвачено крышу по всей площади и стены. Существовала угроза перекидывания огня на соседние жилые дома. Потратив на тушение 6 тонн воды в 16:05 пожарным удалось локализовать пожар, в 16:35 - ликвидировать.
В результате пожара огнем повреждены стены на площади до 7 кв. м и уничтожена крыша.
Причина пожара сейчас устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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