Установлено, что в группировку входили граждане Украины, европейских и азиатских стран, которые способствовали заинтересованным иностранцам в незаконном въезде в Евросоюз. Они разыскивали потенциальных «клиентов», как среди иностранцев, находящихся в Украине, так и среди жителей стран с повышенной террористической угрозой.

Дельцы изготавливали заказчикам поддельные визы в страны, перелет в которые предусматривал пересадку в странах ЕС. В европейских аэропортах нелегалы обращались к властным учреждениям страны на получение статуса беженца.

По информации спецслужбы, злоумышленники успели переправить в страны Евросоюза несколько десятков человек. За свою «услугу» дельцы получали до полутора тысяч долларов США с каждого мигранта.

Оперативники спецслужбы задержали в Киеве организатора канала, который является выходцем из одной из стран Ближнего Востока, который получил украинское гражданство, и его сообщника при передаче очередных комплектов поддельных документов.

Во время санкционированных обысков по местам их жительства и работы правоохранители изъяли значительное количество поддельных документов и компьютерную технику с программным обеспечением для их изготовления.

В рамках открытого СБУ уголовного производства решается вопрос о сообщении организатору переправки нелегалов о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 332 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с нормами международного права и украинского законодательства осуществляется комплекс процессуальных мер по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконной переправки мигрантов, в том числе иностранных граждан.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры, - сообщает пресс-группа СБУ.