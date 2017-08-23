Сумское быдло продолжает бесчинствовать

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор КП «Сумыкоммунинвест» Олег Левченко.
«В детском парке «Сказка» за год быдло уже третий раз топит мусорные баки, достать можно только с помощью водолазов», - написал он, добавив фото.
Напомним: недавно подобный случай произошел с новыми урнами у озера Чеха.
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