Спасатели вытащили автомобиль из болота

Как сообщил заявитель, автомобиль застрял в болоте так сильно, что не смог самостоятельно тронуться с места.
На место происшествия выехало дежурное спасательное отделение. Спасатели пришли на помощь и с использованием лебедки и автомобиля УАЗ «Патриот» САРМ (Л) вытащили авто на дорогу.
Спасатели проинспектировали соблюдения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре «Атриум»....
Опасности современной жизни особую угрозу представляют для молодого поколения, которое еще не имеет достаточных знаний и жизненного опыта....
Ежедневно пожарные ликвидируют сотни пожаров в природных экосистемах, которые наносят значительный ущерб окружающей среде и населению....
19 апреля в 10:41 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
К пункту постоянной дислокации вернулись 40 роменских спасателей, которые в течение 50 дней выполняли задачи по восстановлению разрушенных домов в...