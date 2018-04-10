Спасатели вытащили автомобиль из болота На пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступил вызов о застрявшей в грязи машину.

Как сообщил заявитель, автомобиль застрял в болоте так сильно, что не смог самостоятельно тронуться с места.

На место происшествия выехало дежурное спасательное отделение. Спасатели пришли на помощь и с использованием лебедки и автомобиля УАЗ «Патриот» САРМ (Л) вытащили авто на дорогу.