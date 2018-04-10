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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:2188

В Шостке женщина стала жертвой телефонного афериста

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя жительница Шостки.

Женщина рассказала правоохранителям, что ей на мобильный с незнакомого номера позвонил мужчина и назвался мастером, который делает ремонт в ее квартире. Он рассказал, что собирался ехать на работу, как вдруг на его машину упало дерево и повредило ее. На ремонт, по словам звонящего, нужны 3700 грн., которые он попросил в долг. Женщина согласилась. И хотя, по словам заявительницы, у нее возникали сомнения относительно обстоятельств, которые сложились, она в очередной раз позвонила на номер, с которого поступил звонок, и аферист уговорил ее выслать еще 2500 грн., которые пообещал в тот же день вернуть. А когда она, так и не дождавшись своего должника, вновь ему позвонила, номер не отвечал. После чего в записной книжке нашла другой номер своего мастера, который и рассказал ей, что она стала жертвой мошенничества. Последний напомнил ей, что в выходные дни он не работает, а находился с семьей дома, а тем более не просил у нее никаких денег.

Сейчас в полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество) и принимают меры по установлению личности злоумышленника и возврату потерпевшей денег.

Право Мошенничество Шостка
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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