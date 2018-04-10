В Шостке женщина стала жертвой телефонного афериста

Женщина рассказала правоохранителям, что ей на мобильный с незнакомого номера позвонил мужчина и назвался мастером, который делает ремонт в ее квартире. Он рассказал, что собирался ехать на работу, как вдруг на его машину упало дерево и повредило ее. На ремонт, по словам звонящего, нужны 3700 грн., которые он попросил в долг. Женщина согласилась. И хотя, по словам заявительницы, у нее возникали сомнения относительно обстоятельств, которые сложились, она в очередной раз позвонила на номер, с которого поступил звонок, и аферист уговорил ее выслать еще 2500 грн., которые пообещал в тот же день вернуть. А когда она, так и не дождавшись своего должника, вновь ему позвонила, номер не отвечал. После чего в записной книжке нашла другой номер своего мастера, который и рассказал ей, что она стала жертвой мошенничества. Последний напомнил ей, что в выходные дни он не работает, а находился с семьей дома, а тем более не просил у нее никаких денег.
Сейчас в полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество) и принимают меры по установлению личности злоумышленника и возврату потерпевшей денег.
Злоумышленник сорвал замки в двух подвальных помещениях в многоэтажке и похитил оттуда электроинструменты, изделия из металла и тракторные запчасти на...
Чтобы угостить товарищей ликером, 20-летний шосткинец обокрал местный супермаркет....
Очередной жертвой телефонных аферистов стала 69-летняя жительница Путивльского района....
В поисках денег на спиртное, двое жителей Шостки обокрали своего работодателя, стащив с частной территории металлический диск от грузовика....
Пытаясь сэкономить на приобретении машины, 25-летний житель Шостки воспользовался объявлениям в Интернете. Вот только продавцом оказался обычный аферист, который взял...